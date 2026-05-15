俳優のコ・ス、少女時代のクォン・ユリらが出演する韓国ドラマ『仮釈放審査官 イ・ハンシン』（全12話）が、きょう15日よりCS放送「衛星劇場」で放送される。（毎週金曜 後11：00〜※2話連続放送）【写真】韓国バラエティー『会社員たち』にゲスト出演するコ・ス同作は元刑務官という過去を持つ弁護士兼仮釈放審査官のイ・ハンシンと彼の仲間たちが、悪徳受刑者を懲らしめる爽快な復讐サスペンスコメディー。イ・ハンシンを