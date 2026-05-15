人気タレントが明かした、地元の独特すぎる発音ルールと、それに対するスタジオの爆笑の渦が話題を呼んでいる。【映像】「佐々木さん」「寿司」の実際の発音かまいたち（山内健司・濱家隆一）が司会を務め、ゲストと共にトピックから派生する「余談」を楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど…』（ABCテレビ）。13日の放送回では、都会で頑張る“ど田舎出身芸能人”が集結。王林、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ