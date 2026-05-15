2026年9月1日より、生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。警察庁によると、歩行者や自転車の安全を確保するため、今まで法定速度60km/hとされていた“中央線等がない道路”の法定速度が30km/hに変更されます。特に道幅が狭い道路が対象となるため、警察庁の公式X（@NPA_KOHO）は「より一層安全運転を心掛けましょう！」と呼び掛けています。【写真】どんな道路が30km/hに？警察庁が示した生活道路対象となる道路・