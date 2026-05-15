子どもを乗せて車で出かける際、車内の汚れやぐずりに悩んだ経験がある人も多いのではないでしょうか。ソニー損害保険株式会社が発表した、「はじめてのマイカー」と「子どもとのドライブ」に関する調査結果によると、子どもとのドライブで最も多かった困りごとは「子どもが室内を汚す」で、ぐずったときの対処法として最も多かったのは「声かけをする」でした。また、チャイルドシートを選ぶ際に重視するポイントは「安全性」と「