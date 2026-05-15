4月の最終日、韓国ソウル特別市江南区に新しくオープンした中国の新タイプ茶飲料ブランド「覇王茶姫（CHAGEE）」の旗艦店にはたくさんの人が訪れ、店の前から通路に沿っていくつも角を曲がるくらい長い行列が続いていた。開店して間もなく、オンラインのオーダーシステムには注文が殺到し、注文してから引き取るまで3時間以上かかる人もいた。ガラスドアの店内は中国らしいムードあふれるデザインで、中国モチーフのカップがインテ