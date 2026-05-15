ロイター通信はこのほど、中国に進出したドイツ企業のビジネス環境に対する信頼感が前年より高まり、イラン情勢や貿易面での不確実性が存在するものの、企業は依然として中国での投資拡大を計画していると報じました。中国に進出したドイツ企業の団体である中国ドイツ商会が企業216社を対象に実施した調査では、回答企業の37％が今後半年で中国経済は改善すると予想しており、これは前年より22ポイント高い数値となりました。一方