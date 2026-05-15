EV化が発表された「N-BOX」―過去には“2人乗り”も2026年5月14日にホンダが開催した「2026年3月期 決算説明会・2026ビジネスアップデート」のなかで、2028年に「N-BOX」へEV仕様を追加する方針が明かされました。長年にわたり軽自動車市場をけん引してきたN-BOXシリーズですが、電動化という新たな展開を迎えようとしているわけです。【画像】超いいじゃん！ これがホンダ斬新「“2人乗り”N-BOX」の姿です！ 画像を見る（19