Image: DUNU Japan / SOUNDEARTH. 1994年創業のオーディオブランドDUNUから、木のアコースティックな響きを生かしたヘッドホン「DUNU 卯 MORTISE」がリリースされました。 卯 MORTISE 72,800円 Amazonで見るPR ウォルナットが醸し出す高級感 Image: DUNU Japan / SOUNDEARTH.