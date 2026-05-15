アニメ『名探偵コナン』で毛利蘭の声優を務める山崎和佳奈さんが、4月18日（土）に逝去したと、所属事務所の青二プロダクションが報告。アニメ公式サイトでは、原作者・青山剛昌のコメントが発表された。【写真】蘭の親友・園子役の松井菜桜子によるコメント■「とても悲しいです」アニメ公式サイトは、5月15日（金）に「毛利蘭役・山崎和佳奈さんご逝去のお知らせ」として山崎さんが逝去したことを公表。「このたび、『名探