森保一監督が５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。エースの三笘薫（ブライトン）は怪我で選外となった。現在28歳の三笘は、今月９日のウォルバーハンプトン戦で左足のハムストリングを負傷した。森保監督はメンバー発表会見で「メディカルから『大会期間中に復帰は難しい』と報告を受けて選出を断念した」と説明した。 SNS上は嘆きの声で溢れ、次のような声が続々と上がっている。