日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。メンバー26人のうち海外クラブ所属が23人で、Jリーグ所属の国内組はDF長友佑都（FC東京＝39）、GK早川友基（鹿島＝27）、GK大迫敬介（広島＝26）のみと歴代最少の3人となった。今回の北中米大会で日本は1次リーグF組に入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。日本は5月下旬から国内合