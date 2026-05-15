日本サッカー協会（JFA）は15日、カナダ、メキシコ、アメリカの共同開催で行われるFIFAワールドカップ2026に出場するメンバー26人を発表しました。日本代表（FIFAランク18位）は、31日国立競技場にてキリンチャレンジカップ2026でアイスランド（同75位）と対戦。6月の本大会グループステージでは、初戦にオランダ（同7位）、第2戦チュニジア（同44位）、第3戦スウェーデン（同38位）と対戦します。森保一監督はメンバー発表前に現