SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が15日までに自身のインスタグラムを更新。“お気に入り”のホルターネックノースリーブのトップス姿を披露した。「台湾観光タピオカ屋さんの春水堂の1号店に行ってきたご飯も全部おいしかったよブラウンのギンガムチェックトップスは夏の新作でお気に入りなの」とつづり、ブラウンのギンガムチェックのホルターネックノースリーブでの台湾街歩きショットをアップした。こ