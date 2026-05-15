「ドジャース５−２ジャイアンツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が九回にまさかのイタズラをくらった。３点リードで迎えた九回、ベンチでは大谷と山本が並んでにこやかに言葉をかわしていた。その際、背後から山本のパーカーのフードにガムを入れている選手が。てっきり大谷が隣でイタズラしているかと思いきや、犯人は何と正捕手のスミスだった。ひっそりと一つずつ入れていき、しまいには山本のフー