韓国のコメディアンで俳優のシン・ドンヨプらが出演するバラエティー『会社員たち』（全6回）が、きょう15日よりCS放送「衛星劇場」で日本初放送される。（毎週金曜 深1：30〜）【場面ショット】松重豊や『イカゲーム』カン・ハヌルもゲスト出演同作はシン・ドンヨプが代表を務める広告会社を舞台にしたシットコム仕立ての新感覚なリアルオフィスバラエティー。注目はGirl‘s Dayのヘリ、コ・ス、松重豊、チェ・ジウ、カン・ハ