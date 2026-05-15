日本サッカー協会は15日、W杯北中米大会に臨む日本代表メンバー26人を発表した。今回のメンバー構成の特徴を探る。☆国内組最少3人海外組が23人で、4大会連続で過去最多を更新。国内組3人は最少でGK早川と大迫、フィールド選手で5大会連続のDF長友が唯一の選出となった。☆平均27歳開幕時年齢の平均は27・19歳で、過去4番目の若さ。森保ジャパンとしては前回の27・73歳から若返った。39歳で選出された長友は22年川島と並