米中首脳による2日目の会談が先ほどから始まりました。トランプ大統領はイラン問題で意見が一致したと強調しました。【映像】米中首脳会談の様子会談の冒頭でトランプ大統領はイラン問題をめぐり「イランに核を持たせない」ことや、「ホルムズ海峡の早期解放」について習近平国家主席と意見が一致したと強調しました。また、「経済問題などほかにも多くのことを話し合った」としています。2日目の首脳会談の場所は習主席の執