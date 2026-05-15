お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が14日、自身のアメブロを更新。小学校に通う長女・こうめちゃんが発熱し、学校から緊急の呼び出しを受けたことを明かした。【映像】辻希美、生後8カ月の次女・夢空ちゃんが体調不良で病院へ「発熱ーー」と題して更新したブログで、小原は「学校から連絡があり ダッシュで迎えにいきました」と報告。こうめちゃんは休み時間に外遊びに行かず、異変に気づいた先生が声をかけたところ、体