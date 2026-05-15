日本サッカー協会は１５日、都内で記者会見を開き、２大会連続で指揮をとる森保一監督（５７）が６月１１日に開幕するＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。直前の試合で左太もも裏を負傷した三笘薫（２８）＝ブライトン＝を選外に。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝を選出。史上最多の５大会連続選出となった。長友は前回カタール大会のＧＫ川島永嗣を上回る史上最年長３９歳８カ月での選出となった。