日本サッカー協会は１５日、都内で会見し、６月１１日に開幕する北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督は５大会連続で選出された３９歳ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）について「彼のコンディションを視察で最後、見させていただいた時に、まずプレーヤーとしてインテンシティー高くプレーできることを確認し、そこでチームが戦う一員としてプレーしてもらえるだけのコンディションであると確認した。彼は５