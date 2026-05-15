日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。＊＊＊代表常連だったＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）は落選となった。新鋭のＦＷ後藤啓介、ＦＷ塩貝健人の台頭を受け、２大会連続選出を逃した。前回大会ではメンバー発表後に追加招集され、“２７番目の男”としてカタール入りするも出場機会なし。ドイツで成長を遂げ、第２次森保ジャパンでは継続的に招集されてお