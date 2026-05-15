ロッテ・藤原恭大外野手（２６）が１５日、「３、４月度月間スカパー！サヨナラ賞」に選出された。対象となった試合は、４月３日のソフトバンク戦（ＺＯＺＯ）。９回２死二、三塁で逆転サヨナラ２点二塁打を放った。藤原は１０日の同戦（みずほペイペイＤ）の守備で右翼フェンスに激突して、負傷交代。福岡市内の病院で「右肩関節前方亜脱臼」と診断されて、１１日に出場選手登録を抹消された。発表された藤原のコメントは