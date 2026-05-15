◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンク・上沢直之投手が３回４失点（自責０）でマウンドを降りた。０―０の２回、先頭の渡辺佳を右飛に打ち取ったかに思われた打球を右翼・正木が落球。無死二塁のピンチを背負った。その後１死一、三塁から村林に中前適時打を許して先制点を献上。２死一、二塁からは佐藤に３ランを運ばれ、４失点した。この回で打者９人の攻撃を許し、４失点。