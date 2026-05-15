日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨むメンバー２６人を発表した。都内のホテルで行われた会見に臨んだ日本代表の森保一監督（５７）は「今日選ばれる選手は２６人しかいないが、これまで戦ってくれた選手、日本代表で戦いたいと思いを持ってくれた選手に感謝している。凡事徹底をして、チーム一丸となって最後まで戦い抜くことを一戦一戦していきたい」と決意を込めた。ＭＦ久保建英（レアル・ソシ