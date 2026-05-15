村上宗隆内野手（２６）が打線をけん引するホワイトソックスは１４日（日本時間１５日）の本拠地ロイヤルズ戦に６―２で勝利。５連勝でついに貯金を１とした。「ＭＬＢ公式サイト」は「ホワイトソックス躍進の秘密は？ チーム全体の信念 ロイヤルズをスイープし、連勝記録を５に伸ばす 次戦は宿敵カブスと対戦」との記事を配信した。「２０２２年１０月４日に８１勝８０敗だった時以来、４０試合以上を終えて初めて勝率５割を超