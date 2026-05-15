春から初夏にかけて出回る初がつお。手に入ったらまず味わいたいのは、やっぱり「たたき」。 厚切りの身を頬ばる瞬間は、この季節ならではのお楽しみ。脂が少なくさっぱりとした身に、こぼれんばかりの薬味を合わせるのがたまりません……！薬味たっぷり『初鰹のたたき』のレシピ材料（2〜3人分）かつおの刺し身（さく）……400g 〈薬味〉エシャロット（下記参照）……3個 紫玉ねぎの薄切り……1/2個分 ねぎの小口切り……1/2