アメリカ・カナダ・メキシコの北中米3カ国で共同開催されるサッカーワールドカップ。日本代表のメンバーが発表され、出水市出身の大迫敬介選手がワールドカップで初の代表入りとなりました。 東京都内で行われた会見で、森保一監督が最終メンバー26人を発表しました。 「・・・大迫敬介」 出水市出身の大迫敬介選手もワールドカップ初の代表入りとなりました。 ワールドカップ