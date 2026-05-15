頭ではわかっていても、不健康な習慣を変えられません。健康診断の結果で、血糖値が「要経過観察」、コレステロール値が「要再検査」でした。医師からは、「すぐに治療を必要とする状態ではないが、生活習慣を改めたほうがいい」とのこと。このままではいけないと頭ではわかりつつも、毎日の晩酌はやめられませんし、運動も長続きしません。忙しくて疲れているとなおさら不健康な生活になりがちです。どうしたら今の悪い習慣を断ち