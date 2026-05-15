香川県警察本部 ネクスコ西日本と香川県警によりますと、15日午後1時35分ごろ、丸亀市飯山町東坂元の高松自動車道・下り線の坂出JCT付近で高所作業車が横転しました。運転手にけがはないということです。 高所作業車は走行車線と追い越し車線をふさぐ形で横転したため、ネクスコ西日本は午後2時27分から下り線の高松檀紙～坂出JCTを通行止めにしていましたが、午後5時10分に解除しました。