ドル高優勢、ユーロドルは1.1650ドル割れ、米債利回り上昇が響く＝東京為替 ドル高が進んでいる。中東情勢長期化懸念が広がっており、有事のドル買いが広がっていることや、原油高による物価高警戒から米長期金利が上昇しておりドル全体を押し上げている。円買いも入っており、ドル円の動きは限定的も、ユーロドルやポンドドルでのドル買いが広がっており、ユーロドルは約1か月ぶりに1.1650ドルを割り込ん