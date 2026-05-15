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アジア株下落米中関係改善が皮肉にも海峡封鎖長期化につながる恐れ 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 26086.85（-302.19-1.15%） 中国上海総合指数 4163.83（-14.61-0.35%） 台湾加権指数 41353.81（-397.94-0.95%） 韓国総合株価指数 7529.14（-452.27-5.67%） 豪ＡＳＸ２００指数 8621.90（-18.81-0.22%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75760.50（+361.78+0.48%） アジア株は