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東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 国内企業物価指数（4月）08:50 結果2.3% 予想0.8%前回1.0%（0.8%から修正）（前月比) 結果4.9% 予想3.0%前回2.9%（2.6%から修正）（前年比) 内訳 化学：前年比+9.2%（前回+0.8%） 石油石炭：前年比+5.3%（前回-7.1%） プラスチック：前年比+1.8%（前回0.0%） ※要人発言やニュース 【原油市場】 トランプ米大統領 ホル