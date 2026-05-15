日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。その後、質疑応答で長友（FC東京）の選出について言及。「彼はこれまでのチームの成果も課題も全て知っている」と評価した上で、「W杯本大会になると想像以上にプレッシャーが大きくなって、選手たちもメンタル的に、特に経験の浅い選手はコン