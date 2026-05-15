俳優の山下智久（41）が15日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。2005年の大ヒットドラマ「野ブタ。をプロデュース」で共演した俳優・歌手の亀梨和也（40）へのライバル心があったと明かした。山下は「野ブタ。をプロデュース」で自身が演じた草野彰について、本番では当初の設定とは全く違ったキャラクターを演じたと回顧。「やっぱりどうにかこの芸能界で、俺は生き残るんだって」「埋もれて