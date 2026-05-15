日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。FW後藤啓介（シントトロイデン＝20）ら、初出場のメンバーが26人中13人となった。北中米W杯日本代表（☆が初出場組）【GK】☆早川友基（鹿島＝27）☆大迫敬介（広島＝26）☆鈴木彩艶（パルマ＝23）【DF】長友佑都（FC東京＝39）谷口