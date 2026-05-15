お笑いコンビ「中川家」が15日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）に生出演し、この日午後に発表されたサッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）の日本代表についてコメントした。番組の途中に、森保一監督が発表する様子を生中継。26人の名を呼び終わると、剛（55）礼二（54）ともに「はあ…」と緊張からか、ため息をついた。礼二は「関係ないんですけど、呼ばれるんちゃうかなと。居酒屋なんか、みんな