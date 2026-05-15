軽快な筆致で男のエゴをあらわにした「猛妻」ものや、人生の哀歓を描く自伝的小説で知られた直木賞作家の佐藤愛子（さとう・あいこ）さんが４月２９日、老衰のため東京都内の施設で死去した。１０２歳だった。告別式は近親者で済ませた。喪主は長女、杉山響子さん。少年小説の第一人者だった作家・佐藤紅緑の次女として大阪で生まれ、童謡「ちいさい秋みつけた」を作詞した詩人のサトウハチローは異母兄。戦時中に２０歳で結婚