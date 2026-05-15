6月に開幕するサッカーW杯北中米大会の日本代表メンバー26人が15日午後、発表された。遠藤航や伊東純也、鎌田大地などの主力が選出された一方で、負傷中の三笘薫や南野拓実は選外となった。記者会見に出席した日本代表の森保一監督はメンバー選考について「昨日コーチ陣と話して、今朝、最終的に決めた」と明かした。チームスタッフに伝えたのは、午前11時だったという。「最高の26人を選んだ」としつつ、「全てのポジションで最後