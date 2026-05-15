アニメ『名探偵コナン』の毛利蘭役で知られる声優の山崎和佳奈さんが亡くなったことを受け、蘭の親友・鈴木園子役の松井菜桜子さんが、SNSを通じて追悼しました。松井さんは、自身の公式Xを更新し、「蘭…あたしは一生友達だからね」とつづり、「皆んな、大丈夫だよ。深呼吸してね。蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でしたそしてもちろん、これからもずーっと。ありがとう和佳ちゃん」とコメントしています。そして、「