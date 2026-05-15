日本代表は15日、都内のホテルで記者会見を行い、北中米ワールドカップに出場する日本代表メンバー26人を発表した。DF長友佑都(FC東京)が5大会連続のメンバー入り。直近の試合で負傷したMF三笘薫(ブライトン)、長期離脱中のMF南野拓実(モナコ)とDF町田浩樹(ホッフェンハイム)はメンバーを外れた。ロサンゼルス五輪世代から昨年11月初招集のFW後藤啓介(シントトロイデン)、今年3月初招集のFW塩貝健人(ボルシアMG)をサプライズ招