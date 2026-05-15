負傷のエースは、無念の落選となった。日本サッカー協会(JFA)は15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表したが、MF三笘薫(ブライトン)の名前はなかった。今月9日に負傷し、コンディション面の不安が懸念される中、メンバー発表会見で森保一監督は「三笘選手が怪我をして、今大会の大会期間中には復帰は難しいということで、メディカルから報告を受けて、選出を断念した」と説明した。三笘は今月9日のプレ