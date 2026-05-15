「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午後２時現在でダイヤモンドエレクトリックホールディングスが「売り予想数上昇」４位となっている。 きょうの東京市場で続急落し、年初来安値を更新した。きょう午前１１時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は９９４億円（前期比２．７％増）、営業利益予想は１７億５０００万円（