ｙｕｔｏｒｉはストップ高カイ気配。１４日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を１８５億円（前期比３０．０％増）、営業利益を１４億２０００万円（同３１．０％増）と発表。配当予想は無配継続とした。高成長路線の継続を好感した買いが膨らんでいる。 引き続きＳＮＳマーケティングを活用したブランドの拡大や、主要ブランドの実店舗拡大による業容拡大を見込む。また、アパレルブランド「Ｈｅｒ