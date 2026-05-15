ヤマハ発動機が後場動意づき、年初来高値を更新した。同社はきょう午後２時ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比４３．８％増の６２６億３５００万円となり、通期計画の１８００億円に対する進捗率は３４．８％となった。 売上収益は同１６．６％増の７３０１億２１００万円で着地。二輪車事業を中心に各事業の販売が伸びたほか、利益面では適切な経費コントロー