【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『SUMMER SONIC 2026』が第9弾追加アーティストに加えて、ステージ割を発表した。 ■WEST.、GENERATIONS、中島健人、Travis Japan、STARGLOWらが決定！ 8月14日東京、8月15日大阪には、圧倒的なエンターテインメント性とグループとしての一体感で幅広い世代を魅了するWEST.が出演決定。さらに、台湾・宜蘭をルーツに活動し、男女ツインボーカル