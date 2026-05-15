【動画＆写真】BE:FIRSTの6人が高い足場で軽々と身のこなしを披露する『ROCKIN’ON JAPAN』撮影メイキング／誌面カット BE:FIRST（ビーファースト）が現在発売中の『ROCKIN’ON JAPAN（ロッキング・オン・ジャパン）』6月号に登場。編集部公式Instagramで、撮影ビハインド映像が公開されている。 ■6人はレザーベスト＆デニムにティンバーランドのブーツ姿で登場 撮影にBE:FIRSTは白いTシャツ