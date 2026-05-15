コージンバイオ [東証Ｇ] が5月15日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比68.1％減の3億4000万円になり、従来予想の4億6700万円を下回って着地。27年3月期も前期比56.8％減の1億4700万円に大きく落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は4500万円の赤字(前年同期は3億2500万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の24.6％→-4.0％に急悪化した。