ＧＳＩクレオス [東証Ｐ] が5月15日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比54.0％増の39.2億円に拡大したが、27年3月期は前期比3.2％減の38億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を102円→104円(前の期は97円)に増額し、今期も前期比2円増の106円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比9.9倍の9.6億円に急拡大し、売上営業利益率は前