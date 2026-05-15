第一ライフグループ [東証Ｐ] が5月15日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比0.3％減の7536億円になったが、27年3月期は前期比15.3％増の8690億円に拡大を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を52円→54.5円(前の期は1→4の株式分割前で137円)に増額し、今期も前期比17.5円増の72円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)