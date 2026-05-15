東京汽船 [東証Ｓ] が5月15日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は3.4億円の黒字(前の期は2.5億円の赤字)に浮上した。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は1.3億円の黒字(前年同期は3.1億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-11.5％→4.1％に急改善した。 株探ニュース